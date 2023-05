Botafogo vence Atlético-MG, segue 100% e lidera o Brasileirão

Com gols de Victor Sá e Matheus Nascimento, o Botafogo derrotou o Atlético por 2 a 0 neste domingo (7), no Estádio Nilton Santos, no Rio, e se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro. O Glorioso manteve os 100% de aproveitamento em quatro rodadas e chegou aos 12 pontos na tabela. O Galo, por sua vez, volta a derrapar, fica com quatro pontos e caiu para a 15ª posição.

O próximo jogo do Atlético será na próxima quarta-feira, às 20h, na Arena Pantanal, em Cuiabá, contra o Cuiabá, pela quinta rodada. O Botafogo receberá o Corinthians na quinta-feira, às 19h, novamente no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.