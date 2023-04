Botafogo volta a vencer o Ypiranga pela Copa do Brasil e se classifica

O Botafogo fez sua parte, em um jogo bem morno, e com o time reserva voltou a derrotar o Ypiranga-RS, por 2 a 0, confirmando a classificação para as oitavas de finais da Copa do Brasil. O gols foram marcados por Matheus Nascimento, ainda no primeiro tempo, e Janderson, no segundo tempo.

No primeiro jogo, o Glorioso tinha vencido em Erechim por 2 a 0. Esta foi a décima-primeira partida invicta da equipe, sendo a sexta vitória consecutiva.

Com a classificação, a equipe carioca levou o prêmio de R$ 3,3 milhões e chega pelo segundo ano consecutivo às oitavas de finais do torneio.

O Botafogo volta suas atenções para a Série A do Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o Flamengo, no domingo (30), no Maracanã, às 16h (de Brasília). O Glorioso está 100% na competição.

Eliminado, o Ypiranga volta a jogar pela Série C do Campeonato Brasileiro. O clube gaúcho estreia na competição em Natal, diante do América-RN, na próxima quarta-feira (3).

Matheus Nascimento chega de viagem e já marca

Com a vantagem no placar agregado, o Botafogo iniciou com um time praticamente reserva, visando o clássico contra o Flamengo no domingo. Sendo assim, o técnico Luís Castro apostou no jovem Matheus Nascimento, que retornou da Seleção Sub-20, nesta quinta-feira mesmo.

Em seu primeiro lance, ele aproveitou bola de Gustavo Sauer e colocou o Alvinegro em vantagem.

Com o marcador geral ampliado, o Glorioso seguiu dominando as ações da partida, mas com menos ímpeto. Tchê Tchê ainda teve boa chance para marcar, assim como Gustavo Sauer. O Ypiranga respondeu e obrigou Lucas Perri a fazer grande defesa. E as equipes foram para o intervalo com o Bota na frente.

Botafogo só administra

O primeiro tempo da partida no Nilton Santos já não tinha sido uma grande apresentação, mas a partida caiu ainda mais de nível na segunda etapa. Com o Glorioso tendo a classificação praticamente confirmada, a equipe só administrou a vantagem e pouco sufocou os gaúchos.

Vendido na partida, o Ypiranga fez as cinco mudanças, mas sequer assustou o gol de Lucas Perri. As melhores chances — que foram quase remotas na segunda etapa — foram do Botafogo, que também trocou meio time. Destaque para a boa atuação de Matías Segóvia e de Matheus Nascimento.

O primeiro de Janderson

Ainda deu tempo para o jovem Janderson marcar seu primeiro gol como profissional, com um passe açucarado de Matías Segóvia. O jogador que veio para o time sub-23 do Glorioso, oriundo do Bahia de Feira, fez apenas o seu segundo jogo com a camisa da equipe e mostrou que pode ser mais uma opção para Luis Castro nesse elenco.

Botafogo 2×0 Ypiranga

Botafogo: Lucas Perri; Daniel Borges (Rafael), Phillipe Sampaio, Luis Segóvia e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Lucas Fernandes) e Raí; Gustavo Sauer (Matías Segóvia), Matheus Nascimento (Janderson) e Luís Henrique (Victor Sá). Técnico: Luís Castro.

Ypiranga: Caíque; Ivan (Netto), Islan, Heitor (Jonathan Ribeiro) e Guilherme Guedes; Lorran, Gabriel Tota (William Bárbio) e Mossoró; João Pedro (Vini Peixoto), Rubens (Ronald) e Erick. Técnico: Luizinho Vieira.

Gols: Matheus Nascimento (4 min 1ºT) e Janderson (42 min 2ºT) para o Botafogo

Cartões amarelos: Hugo (Botafogo); William Bárbio (Ypiranga)

Cartão vermelho: Mossoró (Ypiranga)

Motivo: Jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil

Data e horário: 27 de abril de 2023 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa e Brigida Cirilo Ferreira.

Árbitro de vídeo: Adriano Milczvski