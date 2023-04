Botão do Pânico será instalado nas escolas da Capital

Dez viaturas da Guarda Civil Metropolitana serão colocadas à disposição das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino nos próximos dias, exclusivamente para reforçar as medidas de segurança nesses locais. Além das rondas, todas as 205 escolas e Emeis vão receber a instalação de alarmes, mapeamento de risco, controle minucioso de fechamento dos portões e serão monitoradas com o botão do pânico.

O anúncio foi feito nesta semana, após rodadas de reuniões de planejamento envolvendo o Gabinete da Prefeita, Secretaria Municipal de Educação e a Guarda Civil Metropolitana. As medidas visam garantir a segurança tanto dos alunos quanto dos servidores, contra possíveis ameaças que circulam em todo o Brasil.

Para tranquilizar alunos, pais e servidores, a prefeita Adriane Lopes, acompanhada do secretário municipal de Educação Lucas Henrique Bitencourt e o secretário Especial de Segurança Anderson Gonzaga, afirmou que, de imediato, 23 escolas apontadas pelo mapeamento com maior risco, terão efetivo da GCM durante o turno escolar. Essa medida será ampliada gradativamente conforme a incorporação de novos guardas nomeados por meio de concurso público. Em paralelo, todas as unidades de ensino da Reme terão a instalação de trancas nos portões de acesso.

DE IMEDIATO

Já está sendo estudada a implementação do botão do pânico, por meio de aplicativo, pelo qual cada unidade escolar terá acesso direto com a Central da Guarda e as próprias viaturas da GCM, que fazem rondas nas sete regiões da cidade. O uso desse tipo de tecnologia está sendo viabilizado em ação conjunta da Semed, GCM e Agetec.

Outra medida apresentada para diminuir os riscos é fechar o portão de entrada dos professores, implementação de aplicativos com os diretores, chefias das redes de ensino e guarda civil, palestras e rondas constantes.

“Vamos fazer igual nossas Emeis, onde ninguém entra sem autorização. A inteligência artificial também vai nos ajudar com a segurança dos nossos alunos e servidores. Estamos reforçando a segurança de toda a comunidade escolar”, ponderou a chefe do Executivo Municipal.

O secretário municipal de Educação informou que está programada para a próxima segunda-feira (17), às 8h, uma caminhada pela paz, nos altos da Avenida Afonso Pena, com a presença de servidores da Semed e diretores de Emeis e escolas. “Vamos promover a caminhada juntamente com as ações que já estão em prática. Nossas escolas não podem parar e também não podemos aceitar esses tipos de ameaças”.