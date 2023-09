Botelho tenta convencer Tetila a fazer dobradinha petista em Dourados

O pré-candidato do PT à Prefeitura de Dourados, Tiago Botelho, sonha com uma dobradinha petista para a disputa do próximo ano.

A chapa dos sonhos para o superintendente de Patrimônio da União (SPU) seria uma parceria com o ex-prefeito do Município, Laerte Tetila.

“Que tal essa dupla junta em 2024, para fazer Dourados voltar a ser feliz? Se o Tetila disser sim, eu tô pronto”, sugeriu Botelho, via rede social.

No entendimento de Botelho, a dobradinha traria “a experiência do melhor ex-prefeito de Dourados, com a renovação e a energia que a política pede”.

A sugestão movimentou a rede social de Botelho, com incentivo à parceria, mas a militância e simpatizantes terão trabalho para convencer o ex-prefeito.

Durante visita à Assembleia Legislativa, no início do ano, o ex-prefeito e também ex-deputado disse que não pretende disputar eleição. “Estou em outra fase. Agora, escrevendo livros”, confidenciou.

Relacionado