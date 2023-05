BPFRON e Polícia Federal apreendem 741 kg de maconha em portos clandestinos de Guaíra. A ação é parte do Programa Guardiões da Fronteira. E participaram desta ação equipes da Polícia Federal, BPFRON e BOPE da PMPR, TIGRE e GOA da PCPR, Força Tática do 12° BPMMS e EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da CGFRON/SENASP/MJSP.