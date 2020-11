O BPMTRAN efetuou nesta manhã de terça-feira (24) a desinfecção de suas instalações e viaturas visando combater o coronavírus, haja vista o crescente número de casos na capital. Os policiais militares são profissionais que atuam na linha de frente, pois prestam atendimento diretamente à população e embora trabalhando dentro das normas de biossegurança, ainda assim, ficam expostos ao contágio tornando-se vulneráveis.

Preocupado com a saúde dos policias do BPMTran que também realizam recepção ao público, in locu, o comandante da unidade, Tc PM Marcelo Cansanção promoveu a segunda desinfecção da unidade. Informamos que o atendimento ao público se mantém dentro da normalidade com normas de biossegurança sendo que os condutores podem agendar atendimento pelos telefone: 3313-1907 ou 313-1908 e fazer uso do site www.pm.ms.gov.br para registros de ocorrências de acidentes de trânsito.