Braço direito de Bolsonaro chega a MS para preparar terreno para vinda de ex-presidente

O general Braga Neto, um dos maiores aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), está em Mato Grosso do Sul. Ele prepara o terreno para a vida do ex-presidente a Mato Grosso do Sul. Pelo menos esta é a expectativa do grupo mais bolsonarista do estado.

Braga Neto, que já morou em Campo Grande, quando comandou o CMO, chegou à Capital ontem para cumprir uma série de compromissos partidários, já que hoje é secretário Nacional de Relações Institucionais do PL.

Nesta segunda-feira ele visita o vice-governador, Barbosinha, já que Eduardo Riedel está em São Paulo. Depois, participa de uma reunião na Famasul e se reúne com prefeitos e vereadores na Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul.

Amanhã, se encontra com deputados estaduais e federais para apresentação do planejamento estratégico do PL e depois visita a Assembleia Legislativa. No período da tarde, ainda se reúne com empresários e visita o Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Eleitoral.

A agenda em Campo Grande se encerra na quarta-feira, quando se reúne com membros da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems).

Visita de Bolsonaro

Deputados bolsonaristas esperam receber a família de Bolsonaro em Mato Grosso do Sul. A expectativa é de que Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e o próprio ex-presidente venham a Campo Grande nos próximos meses.

Bolsonaro e Michele tiveram os sigilos bancários quebrados na última semana, em investigação sobre suposta venda de joias. A investigação tem movimentado a cena política do País e o ex-presidente chegou a declarar que sabe o risco que corre permanecendo em solo brasileiro.

Relacionado