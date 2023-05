Bradesco oferecerá linha de crédito rural em dólar do BNDES

O Bradesco começa a oferecer, a partir de terça-feira, dia 16, a linha de financiamento rural em dólar com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A principal finalidade deste produto é o financiamento de máquinas agrícolas para produtores rurais e cooperativas de produção agrícola que possuem receitas em dólar ou atreladas à moeda americana.

O Banco espera conceder um volume de cerca de R$ 1 bilhão com a nova linha, que terá taxas a partir de 7,59% ao ano + variação cambial, com prazos acima de 24 a 120 meses e carência de até 24 meses.

“Somos o maior agente financeiro de repasses do BNDES e esta linha, com um custo mais atrativo, tem o potencial de tirar da gaveta muitos projetos de expansão”, afirma José ramos Rocha Neto, vice-presidente do Bradesco. Os choques de preços causados pela pandemia e guerra da Ucrânia acabaram encarecendo as operações indexadas em dólar. “Muitos produtores e cooperativas, que possuem receitas atreladas à moeda americana, postergaram os investimentos devido aos custos financeiros. Com esta linha, essa questão caminha para a normalização”, complementa Rocha.

O Bradesco bateu recorde no volume de negócios para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas na 28 edição da Agrishow de Ribeirão Preto, atingindo a marca de R$ 3 bilhões. O valor representa crescimento de 100% em relação ao ano passado.

Como maior banco privado do agronegócio, o Bradesco tem forte participação em toda a cadeia do agronegócio brasileiro. O volume de crédito deve encerrar o ano acompanhando o impulso do segmento.