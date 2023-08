Braga Netto diz que prioridade é fortalecer a direita e que PL vai definir nome para prefeitura de Campo Grande em 2024

A visita do ex-candidato a vice-presidência da República, General Walter Braga Netto segue alimentando notícias sobre quem o Partido Liberal e o ex-presidente Jair Bolsonaro devem apoiar para prefeitura de Campo Grande.

Durante sua passagem pela Capital, na última semana, Braga Netto esteve se reunindo com parlamentares do PL e com lideranças políticas da direita sul-mato-grossense, como o Capitão Contar, que atualmente é presidente estadual do PRTB-MS.

Na reunião entre Braga Netto e Contar, o convite para que o ex-candidato ao governo do estado voltasse ao PL foi reforçado, o que aumentaria as chances de uma possível candidatura do Capitão pelo partido de Bolsonaro.

Em entrevista quando esteve em Campo Grande (23 de agosto), Braga Netto afirmou que seu partido deverá definir os possíveis candidatos apenas em 2024: “a prioridade nossa agora é 24, prefeitos e vereadores. Então, nós temos que fazer o máximo possível para fortalecer o Partido Liberal e a direita na questão de prefeitos e vereadores para 2024, depois nós pensamos em 26”.

Braga Netto reforçou que a prioridade do partido nacional é o fortalecimento das executivas municipais: “Nós não vamos ainda lançar candidatos, por enquanto. Nós vamos fortalecer as executivas e escutar os nomes, levantar onde quem é mais forte quem não é mais forte. Em princípio, janeiro do ano que vem nós definimos quem são os candidatos, o principal agora é fortalecer essas executivas”.

Apesar das especulações sobre quem será o escolhido, a definição deve ficar para o ano que vem, já que a cúpula do partido garante que o representante será quem estiver melhor posicionado nas pesquisas. Segundo foi apurado, em Brasília há um planejamento para a realização de pesquisas com institutos de abrangência nacional para monitorar os números dos possíveis candidatos.

Recentemente, o levantamento da Innova Pesquisa, revelou empate técnico na liderança entre André Puccinelli (MDB) e Capitão Contar. No primeiro cenário para intenção de votos para prefeitura de Campo Grande, André aparecia com 20%, seguido por Contar com 18,1% e Rose com 15,1%. Na segunda simulação, André aparecia com 22,6%, Contar com 21,8% e Rose com 17,7%.

Questionado sobre uma possível candidatura para prefeitura da Capital, Capitão Contar não descarta a possibilidade, mas tem como prioridade a união da direita. “A possibilidade não está descartada, porém o que é mais importante é ter certeza de que os bons nomes de direita vão se unir em prol da candidatura mais viável. Não podemos deixar o espaço aberto para a esquerda ganhar força na nossa Capital e assim se fortalecer para 2026, quando teremos eleições nacionais. Tudo é uma construção e temos que pensar no que é melhor para nossos municípios, estado e país”, declarou Contar.