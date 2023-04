Brasil cai em grupo com Espanha no Mundial de basquete; veja cenário 

Foram sorteados neste sábado (29) os oito grupos da Copa do Mundo de Basquete de 2023. O Brasil caiu no G, junto de Irã, Espanha – atual campeã – e Costa do Marfim.

Na segunda fase, o grupo do Brasil cruza com o H, com Canadá, Letônia, Líbano e França.

Os dois melhores de cada chave seguem e carregam os primeiros resultados, mas sem enfrentar o time inicialmente do mesmo grupo.

Depois, os dois melhores do cruzamento avançam para as quartas de final. Tanto o Grupo G quanto o H terão sede em Jacarta, na Indonésia. O Mundial de basquete será realizado entre 25 de agosto e 10 de setembro. Além de Indonésia, Japão e Filipinas sediam o campeonato.

O torneio dá duas vagas para cada continente – Américas, Europa, África, Ásia e Oceania – nos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris.

Os times melhores colocados que não conseguirem a classificação disputam o Pré-Olímpico para definir os últimos quatro classificados.

Grupos da Copa do Mundo de Basquete de 2023

GRUPO A

Angola

República Dominicana

Filipinas

Itália

GRUPO B

Sudão do Sul

Sérvia

China

Porto Rico

GRUPO C

Estados Unidos

Jordânia

Grécia

Nova Zelândia

GRUPO D

Egito

México

Montenegro

Lituânia

GRUPO E

Alemanha

Finlândia

Austrália

Japão

GRUPO F

Eslovênia

Cabo Verde

Geórgia

Venezuela

GRUPO G

Irã

Espanha

Costa do Marfim

Brasil

GRUPO H

Canadá

Letônia

Líbano

França