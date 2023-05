Brasil conquista duas medalhas de bronze no Mundial de Judô

O Brasil não ficará sem medalha nas competições individuais do Campeonato Mundial de Judô, em Doha, no Catar. Neste sábado (13), Bia Souza e Rafael Baby conquistaram o bronze após derrotarem, respectivamente, Hayun Kim, da Coreia do Sul, e Temur Rakhimov, do Tadjiquistão, da categoria acima de 100 kg.

Bia foi a primeira a entrar no tatame e precisou de apenas 2 minutos e 54 segundos para derrotar a sul-coreana com um Ippon. A prata ficou com a francesa Julia Tolofua, que perdeu para a japonesa e campeã olímpica Akira Sone.

“Estou no caminho certo. É duro, não é fácil. Temos que ficar longe da família, fazer longas viagens, mas estou muito feliz de poder estar levando essa medalha para o Brasil. Estou em busca do meu sonho e eu vou realizá-lo, vou conquistar uma medalha olímpica”, disse a brasileira.

Delegação estava zerada

O sábado marcou o último dia da competição individual com judocas das categorias mais pesadas. Ambos os brasileiros buscavam as primeiras medalhas para a delegação, que estava zerada até o início do dia. Beatriz Souza começou a campanha contra a sul-coreana Park Saetybol e venceu por ippon.

Em seguida, nas oitavas de final, passou Milica Zabic, da Sérvia, que foi eliminada por acúmulo de três punições. Nas quartas de final, contra a francesa Julia Toulofua, Bia foi derrotada por ippon, após receber duas punições. Na repescagem, a brasileira passou pela italiana Asya Tavano em luta rápida de 30 segundos. Na luta pela medalha, Bia Souza derrubou a adversária a sul-coreana e garantiu o pódio.

Na sequência, Rafael Silva, o Baby, fechou sua participação com um bronze após surpreender Temur Rakhimov no golden score com um wazari. Na grande final, o francês Tedy Riner foi campeão mundial pela 11ª vez ao superar o russo Inal Tasoev.

“Bastante feliz. Consegui terminar o dia com a medalha e consegui ela como presente, pois foi o meu aniversário nessa semana. Que agradecer a torcida que estava vibrando por nós. Amanhã tem mais”, afirmou Rafael.

O duas vezes medalhista olímpico Rafael Silva teve que suar para chegar ao pódio. Em sua estreia, o Baby, como é conhecido, venceu equatoriano Freddy FIgueroa forçando três punições para o adversário. Na oitavas de final, encarou o alemão Losseni Kone, que foi derrotado por ippon do brasileiro.

Competição por equipes começa no domingo

Já em zona de disputa de medalhas, Rafael Silva foi derrotado por Alisher Yussupov, do Uzbequistão, caindo para a disputa do bronze. Na repescagem, teve pela frente o cubano Andy Granda, campeão mundial em 2022. Em luta bastante estudada pelos dois atletas, Baby mostrou experiência de 36 anos completados na última terça-feira, forçou três punições no adversário e seguiu para a luta pelo bronze.

No domingo, começam as competições por equipe do Mundial de Judô. As disputas por medalhas serão na segunda-feira (15).