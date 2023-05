Brasil deve embarcar até 12,084 mi de t de soja em maio, aponta ANEC

As exportações brasileiras de soja em grão deverão ficar em 12,084 milhões de toneladas em maio, conforme levantamento semanal da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (ANEC). Em maio do ano passado, as exportações ficaram em 10,268 milhões de toneladas. Em abril, o país embarcou 13,963 milhões de toneladas.

Na semana entre 23 e 29 de abril, o Brasil embarcou 3,194 milhões de toneladas. Para o período entre 30 de abril e 6 de maio, a ANEC indica a exportação de 4,164 milhões de toneladas.

Para o farelo de soja, a previsão é de embarques de 2,228 milhões de toneladas em maio. No mesmo mês do ano passado, o total exportado foi de 1,888 milhão de toneladas. Em abril, ficou em 1,744 milhão de toneladas. Na semana passada, as exportações ficaram em 494,266 mil toneladas e a previsão para esta semana é de 516,663 mil toneladas. As informações são da ANEC.

Trigo

O Brasil deve exportar 70,150 mil toneladas de trigo em maio. Segundo a ANEC, em abril, foram 212,556 mil toneladas. Em maio de 2022, foram 109,099 mil toneladas. Na semana encerrada em 29 de abril, não houve embarques. Para a semana encerrada em 6 de maio, a previsão é de 70,150 mil toneladas.