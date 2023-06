Brasil deve embarcar até 13,850 mi de t de soja em junho, aponta ANEC

As exportações brasileiras de soja em grão deverão ficar em 13,850 milhões de toneladas em junho, conforme levantamento semanal da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (ANEC). Em junho do ano passado, as exportações ficaram em 9,946 milhões de toneladas. Em maio, o país embarcou 14,365 milhões de toneladas.

Na semana encerrada dia 24 de junho, o Brasil embarcou 2,672 milhões de toneladas. Para o período entre 25 de junho e 1º de junho, a ANEC indica a exportação de 3,761 milhões de toneladas.

Para o farelo de soja, a previsão é de embarques de 2,317 milhões de toneladas em junho. No mesmo mês do ano passado, o total exportado foi de 2,160 milhões de toneladas. Em maio, ficou em 2,276 milhões de toneladas. Na semana passada, as exportações ficaram em 528,001 mil toneladas e a previsão para esta semana é de 744,211 mil toneladas.

Trigo

O Brasil deve exportar 58 mil toneladas de trigo em junho. Segundo a ANEC, em maio, foram 121,385 mil toneladas. Em junho de 2022, não houve embarques. Na semana encerrada em 24 de junho, não houve embarques. Para a semana encerrada em 1º de julho, a previsão é de 25 mil toneladas.