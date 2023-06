Brasil enfrenta crise de gripe aviária e especialistas destacam a importância da prevenção: biossegurança e produtos eficientes

A gravidade dessa situação levou o Ministério da Agricultura a tomar medidas de emergência, visando ações ágeis de monitoramento e mitigação. Em nota oficial, o Ministério da Agricultura (MAPA), decretou 180 dias de alerta com intuito de se antecipar e buscar dar celeridade às respostas de ação por meio da integração do Ministério com órgãos estaduais, liberação de recursos, entre outros. Enfim, desburocratizar processos para ganhar maior agilidade nas ações de monitoramento e eventuais necessidades de ações de mitigação.

Além disso, o MAPA publicou portaria no diário oficial da união portaria instalando o Centro de Operações de Emergência Agropecuária – COE-MAPA Influenza Aviária como mecanismo de articulação intra e interinstitucional em resposta ao estado de emergência zoossanitária, que tem entre as atribuições divulgar à população informações e propor ações que visem otimizar a resposta à situação.

Diante dessa situação, a Kemin, fabricante global de ingredientes, destaca a importância crucial da prevenção e utilização de produtos eficientes para enfrentar esse desafio.

Até o dia 30 de maio, foram detectados treze casos em aves silvestres, sendo nove no estado do Espírito Santo, nos municípios de Marataízes, Cariacica, Vitória, Nova Venécia, Linhares, Itapemirim, Serra e Piúma, três casos no estado do Rio de Janeiro, em São João da Barra, Cabo Frio e Ilha do Governador, e um no sul do Rio Grande do Sul.

Nesse contexto, a prevenção se torna a melhor opção para evitar uma situação crítica. Com uso da ciência aplicada, a Kemin destaca soluções eficientes para a mitigação do vírus. Respaldados por pesquisas com resultados comprovados, esses produtos oferecem alternativas à base de formaldeído e ácidos orgânicos, capazes de atuar contra vírus, bactérias e fungos nas matérias-primas e rações, além de possuírem um efeito residual que contribui para a prevenção da recontaminação.

A Gerente de Serviços Técnicos da Kemin, Pamela Marquesin, ressalta a importância desses produtos no combate à propagação do vírus. Ela explica que os vírus são frágeis, mas podem permanecer por longos períodos em rações não tratadas termicamente ou que sejam recontaminadas após o tratamento. A linha Sal CURB® da Kemin, por exemplo, com sua combinação sinérgica de ativos à base de formaldeído e/ou ácidos orgânicos, tem se mostrado eficaz na mitigação do vírus. Essa linha, com 25 anos de pesquisa e segurança comprovadas, recebeu uma patente nos Estados Unidos em 2020, atestando sua capacidade de mitigar vírus em rações e ingredientes.

Enfatizando a necessidade de agir preventivamente, a empresa destaca que a biossegurança adequada deve abranger todos os insumos. Os produtos, testados e confiáveis no controle de patógenos e vírus, se tornam essenciais em programas abrangentes de biossegurança de ração. Além de minimizar os riscos microbiológicos e virais, eles otimizam processos fabris, reduzindo a quebra de inventário, o consumo de energia e aumentando a qualidade e produtividade dos produtos peletizados.

Frente à situação de emergência e à necessidade de prevenção, soluções eficientes que visam à segurança e qualidade dos alimentos, contribuem para a proteção da saúde animal e humana. A adoção de medidas preventivas é crucial para enfrentar a crise atual e garantir um futuro mais seguro e saudável para a indústria avícola do Brasil.