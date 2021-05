O lixo é um problema mundial. E no combate deste problema, a reciclagem possui um papel fundamental. Brasil é o terceiro maior mercado mundial em consumo de latas de alumínio, e, apesar disso, tem demonstrado mecanismos eficientes para reduzir o volume de lixo. De acordo com levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas), o Brasil fechou 2020 como um dos principais líderes mundiais em reciclagem de latas de alumínio do mundo, obtendo um índice de reciclagem de 97,4%.

Trocando em miúdos essa boa notícia, de 402,2 mil toneladas de latas vendidas, 391,5 mil foram recicladas, aproximadamente 31 bilhões de unidades. “Os dados mostram como a estrutura de reciclagem de latas no Brasil é sólida. O setor manteve suas operações dentro de padrões seguros, contribuindo para a preservação do meio ambiente e a geração de emprego e renda para milhares de famílias mesmo na pandemia”, disse Alfredo Veiga, coordenador do Comitê de Reciclagem da Associação Brasileira do Alumínio (Abal).

A reciclagem de produtos já aparece como uma referência de economia circular no Brasil e no mundo, contribuindo tanto para o meio ambiente como na geração de empregos. Em novembro do ano passado, a Abralatas e a Abal firmaram um Termo de Compromisso com o Ministério do Meio Ambiente para ampliar a gestão de coleta e reciclagem de latinhas de alumínio para bebidas, mantendo o índice de reciclagem das latinhas no patamar de 95%, em cumprimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

Essa ampliação traz benefícios para a economia. Pelo levantamento, mesmo com a pandemia, a reciclagem manteve seu índice em alta em 2020. Para esse ano, a Abralatas também é otimista. O fortalecimento da cadeia de reciclagem geram benefícios econômicos e ambientais para o país e deve se manter em alta, já que a reutilização das latas em circulação já possui uma estrutura muito bem desenvolvida no país.