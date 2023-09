Brasil passa pela Dinamarca por 3 a 0 na Copa Davis de tênis

Partida de estreia será entre Portuguesa e Comercial no Estádio Olho do Furacão

Seis equipes e 180 jogadoras disputam neste ano o Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Feminino, que terá início com o investimento monetário de R$ 245 mil.

O valor é um recurso do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE), garantido pela Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte) e pela Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc).

O recurso vai auxiliar os clubes nas despesas da competição, como taxa de arbitragem, hospedagem e alimentação. Além disso, ajuda no custeio de materiais esportivos.

A primeira rodada será disputada em partida única neste sábado(16), entre a Associação Atlética Portuguesa contra o Esporte Clube Comercial, às 10h, no Estádio Olho do Furação, em Campo Grande.







Outras quatro equipes estão na disputa pelo título sul-mato-grossense, que dará uma vaga para o campeão ao Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A-3 de 2024.

Corumbaense, Operário e Sociedade Esportiva Indígena Terena (Seinter) vão joga pelo grupo A.







Já no grupo B, além de Comercial e Portuguesa, o grupo é composto pelo Clube Atlético Pinheiros de Ribas do Rio Pardo.

Para o vice-presidente de Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, a modalidade vem crescendo e criando mais adeptos no Estado.

“Começamos apenas com o Comercial e Moreninhas, depois veio a Serc e hoje temos 6 equipes, demonstra que há uma adesão ao movimento. Já existe um pedido ao Governo do Estado que possa ajudar com aporte de recurso a equipe que for campeão, na disputa do Brasileiro A-3, assim como houve ao Operário na Série D”, declarou Marcos Tavares.

PREPARAÇÃO

Disputando pela segunda vez o Estadual Feminino, o Corumbaense está a dois meses se preparando para o início da competição.

O clube estrearia neste sábado, no município de Corumbá, em partida contra o Seinter, porém devido aos estragos causados pela chuva na cidade nesta semana, o clube pediu o adiamento da partida a federação.

“Passamos aqui em Corumbá por um momento muito delicado devido ao temporal que ocorreu, muitas famílias foram prejudicadas, em solidariedade as mesmas e entendermos que não seria um bom momento para nossa estreia”, declarou Mariana Carvalho, treinadora do Corumbaense.

Segundo a Mariana, o Corumbaense realizou alguns amistosos no intuito de entrosar mais a equipe, e também participou de um campeonato municipal em Corumbá, visando a preparação do elenco para o Estadual.

“Nosso principal objetivo sempre foi a participação, sempre tivemos um sonho de colocar Corumbá com o futebol feminino nesse cenário. Para Corumbá participar é um presente, porque é o início de muitas conquistas internas através de projetos de incentivo ao futebol feminino”, acrescentou a treinadora.

Maior campeão do Estadual Feminino, o Comercial treina desde fevereiro deste ano visando voltar a alcançar as primeiras colocações da competição.

O clube contará com atletas que jogam futsal pela Serc/UCDB neste Estadual. Para a treinadora do Comercial, Romilda Campos, o reforço vindo das quadras vai contribuir com a equipe.

“Elas estão em ritmo de jogo, isso é importante para nós ajudar. Estamos trabalhando muito para chegar e dar o melhor dentro de Campo na nossa estreia”, disse Romilda.