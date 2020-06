Brasil passou a exportar menos soja e carne bovina para a China. Para ter noção da superação de parceiro comercial entre os países, no mês de Abril o país vizinho exportou US$ 509 milhões para os chineses principalmente em soja e carne bovina, um aumento de 50,6% ante igual mês de 2019. Para o mercado brasileiro, as exportações somaram US$ 387 milhões, queda de 57,3%. Já as importações continuaram favoráveis ao Brasil, mas os chineses encerram o mês com saldo positivo de US$ 98 milhões no comércio bilateral, e o Brasil teve déficit de US$ 132 milhões. Os dados são do Indec (Instituto Nacional de Estatística da Argentina).

Porém, conforme o Indec, levando em consideração, o período do quadrimestre, o Brasil comprou mais que o dobro de produtos argentinos se comparado aos chineses e contabiliza saldo positivo de US$ 75 milhões, enquanto o da China é negativo em R$ 1 bilhão, segundo dados do Indec (Instituto Nacional de Estatística da Argentina).