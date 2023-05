O Brasil foi eliminado no último dia do Mundial de Judô, no Catar. A disputa por equipes mistas ficou em 4 a 3 contra a Geórgia, neste domingo(14).

São 6 lutas regulares, mas foi preciso um desempate. A última disputa foi entre Rafael Macedo e Luka Maisuradze. O europeu conseguiu dois waza-ari e superou o brasileiro.

Assim, o Brasil encerrou a participação na edição de 2023 do Mundial com as medalhas de bronze de Beatriz Araújo e Rafael Silva, o Baby, em disputas individuais.