Brasil perde para Itália na abertura da 3ª semana da Liga das Nações

“Verdão” abriu 2 de diferença, mas o rival foi para cima no 2º tempo, marcando dos gols

Neste domingo (2), o Palmeiras chegou a abrir 2 a 0, mas viu o Athletico buscar o empate em um 2° tempo quase perfeito e ficou ainda mais longe da ponta do Campeonato Brasileiro. O jogaço, que acabou em 2 a 2, foi realizado na Ligga Arena, em Curitiba.



O resultado deixou a equipe de Abel Ferreira -hoje comandada por João Martins- na 4ª posição da tabela com 23 pontos. Os paranaenses, por outro lado, foram aos 20 pontos e chegaram à metade de cima da tabela.



Os times voltam a jogar na quarta-feira (5), desta vez pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras tem o clássico contra o São Paulo pela frente, enquanto o Athletico enfrenta o Flamengo no Rio.

Como foi o jogo



Na etapa inicial, o Palmeiras mostrou eficiência e largou em vantagem com Endrick. O jovem até perdeu um pênalti nos primeiros minutos, mas se redimiu pouco depois e balançou as redes de cabeça.



No 2° tempo, Gabriel Menino até ampliou, mas o Athetico reagiu, deixou o rival com um a menos e empatou a partida em sete minutos -com direito a Vitor Roque decisivo. O duelo foi agitado até o fim, mas acabou empatado.



O jogo começou intenso, e Zé Ivaldo acertou a nuca de Endrick com o cotovelo dentro da área ainda no minuto inicial. Após uso do VAR, Jean Pierre Gonçalves Lima marcou a penalidade e aplicou o amarelo para o zagueiro do Athletico. O próprio atacante palmeirense chamou a responsabilidade e pegou a bola, mas bateu muito mal e consagrou Léo Linck, que encaixou o chute com total tranquilidade.



O equilíbrio marcava a partida até os 21 minutos, quando Breno Lopes recebeu na ponta direita, partiu para cima de Thiago Heleno e cruzou para o meio da área. Endrick, nas costas de Pedro Henrique, cabeceou no contrapé do goleiro adversário, balançou as redes com categoria e pediu silêncio aos torcedores da Ligga Arena antes de dançar e fazer a festa alviverde: 1 a 0.



Os paranaenses saíram ao ataque em busca do empate antes do intervalo, mas não calibraram a mira. Primeiro, Christian se esticou para aproveitar cruzamento de Erick e, já sem Weverton à frente, mandou por cima. Depois, Canobbio arriscou de fora e acertou a rede, pelo lado de fora. Vitor Bueno também tentou e parou em Murilo.



Já na casa dos 45 minutos, os paulistas tiveram boa chance para ampliar. Luís Guilherme achou lindo passe no alto para Endrick, que chegou batendo de primeira e viu a bola carimbar a trave de Léo Linck antes de sair para a linha de fundo.



Na etapa inicial, o craque do Athletico ficou encaixotado na forte marcação de Gustavo Gómez e Murilo. Quando tentou sair do centro do campo para jogar, Vitor Roque até apostou na velocidade, mas acabou cometendo faltas e ficando com poucas opções para tabelar.



Titular habitual de Abel, Gabriel Menino não demorou para brilhar. Ele entrou no intervalo no lugar de Richard Ríos e, aos 11 minutos, tabelou com Breno Lopes pela ponta esquerda. Com liberdade, o volante chutou para o gol e contou com desvio de Thiago Heleno para ampliar: 2 a 0.



Os mandantes conseguiram reagir aos 20 minutos, quando Vitor Roque finalizou dentro da área e teve o chute bloqueado pelo braço de Gustavo Garcia dentro da área. Já amarelado na etapa inicial, o palmeirense tomou o segundo cartão e acabou expulso por Jean Pierre. Vitor Bueno caprichou, deslocou Weverton na cobrança e recolocou sua equipe no duelo: 2 a 1.



É gol do Vitor Roque! O Athletico empatou a partida sete minutos depois. Vitor Bueno encontrou lindo lançamento para Madson, que havia acabado de entrar. O lateral escorou de cabeça para o meio na direção de Vitor Roque, com faro de artilheiro, o elétrico atacante infiltrou por trás da zaga, balançou as redes e explodiu a Ligga Arena: 2 a 2.



Tentativas finais. Tanto os paranaenses quanto os paulistas encontraram boas jogadas ofensivas e causaram perigo aos gols de Weverton e Léo Linck. O marcador, no entanto, não foi alterado até o apito final em Curitiba.