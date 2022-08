Brasil receberá coração de Dom Pedro I em agosto para comemoração. O Brasil comemora em 2022 o bicentenário da independência. Eventos e iniciativas destacam as celebrações deste marco. Nove monumentos estão sendo recuperados na antiga Estrada de Santos, caminho percorrido por Dom Pedro I para proclamar a Independência. O país assinou e m abril um termo de cooperação com a Universidade de Coimbra no qual prevê ações para destacar a cultura brasileira.

No dia 22 agosto, às vésperas do bicentenário, o coração de D. Pedro I será recebido no país e permanecerá até o dia 8 de setembro. Informação confirmada pela Câmara Municipal do Porto, em Portugal, que realiza a exposição da peça na Igreja da Lapa, antes do momento do traslado ao Brasil.

O coração de D. Pedro será recebido com “honras militares”. Após a cerimônia, o coração será transportado para o Palácio Itamaraty. Por lá permanecerá em exibição “controlada” até as comemorações do bicentenário no dia 7 de setembro. O executivo da Câmara do Porto aprovou no dia 18 de julho por unanimidade a transladação temporária do coração de D. Pedro para o Brasil no contexto das comemorações do bicentenário da independência.

De acordo com a Câmara do Porto, o acordo foi firmado após pericia técnica do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. No qual concluiu que a viagem seria possível com o suporte de ambiente pressurizado. “A Câmara Municipal do Porto assegurará todas as diligências necessárias, assim como a articulação com outras entidades, em especial com as autoridades brasileiras, no que concerne à segurança da operação de transporte”, afirma a Câmara, adiantando que os custos serão assumidos pelo governo brasileiro.