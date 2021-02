CAMPO GRANDE/MS – O dinheiro faz parte um programa de US$ 10 bilhões (R$ 54,3 bi) do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), para a luta contra a pandemia do novo coronavírus no planeta. O Brasil vai receber US$ 2 bilhões (R$ 10,8 bi). Os recursos serão usados no combate aos efeitos socioeconômicos da pandemia de covid, como crédito paa negócios e outras ações que façam o país voltar a crescer. Eis a nota oficial do Banco sobre a operação: “A operação marca a conquista do governo brasileiro na colaboração com bancos multilaterais e agências de desenvolvimento no apoio à recuperação econômica”, escreveu o banco.

Parte do valor, que significa U$$ 1 Bilhão (Cerca de R$ 5,4 bilhões) será liberado pelo NDB, formado por países do BRICS – Russia, India, Africa do Sul e China). O dinheiro do NDB, segundo especialistas, tem vantagens importantes, pois, é muito barato. O banco é mantido pelos países que integram os Brics, grupo de nações emergentes que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É a instituição financeira internacional que tem maior participação brasileira entre os acionistas.

Ao longo de 2020 o Brasil já teve US$ 3,5 bilhões aprovados. Foi o país mais beneficiado. A maior parte desse montante saiu depois de julho de 2020, quando Marcos Troyjo se tornou presidente do banco, com sede em Xangai.