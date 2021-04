O Brasil terá uma nova estátua gigante do Cristo em uma pequena cidade do sul do país, que promete superar em altura o icônico Cristo Redentor de braços abertos que fica no alto do Corcovado, no Rio de Janeiro. A estátua fica no Vale do Taquari, a 143 km de Porto Alegre, na cidade de Encantado deve ficar pronta até o final deste ano. O monumento terá o nome de Cristo Protetor e terá 43 metros de altura, incluindo seu pedestal, o que a tornará a terceira estátua do gênero mais alta no mundo. A extensão de mão a mão é de 36 metros. Terá um elevador interno e um mirante.