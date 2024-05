Brasil vai exportar carne suína para o Butão

O Governo Brasileiro recebeu com satisfação o anúncio, pelo governo do Butão, da aprovação sanitária para a exportação de carne suína do Brasil para aquele país. Esta é a segunda abertura de mercado no país asiático nos últimos seis meses e se soma à autorização para a exportação de carne de aves, em dezembro passado.

O Agronegócio Brasileiro alcançou sua 42ª abertura de mercado neste ano, totalizando 120 aberturas em 50 países desde o início do terceiro mandato do presidente Lula.

Esta é a segunda abertura de mercado no país asiático nos últimos seis meses e se soma à autorização para a exportação de carne de aves, em dezembro passado. Em 2023, o Butão importou mais de US$ 3,33 milhões em produtos do agronegócio brasileiro, praticamente o dobro do registrado em 2022, quando foram importados US$ 1,75 milhão.

A abertura deste novo mercado é resultado da ação coordenada entre o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).