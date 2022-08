Brasilândia foi um dos municípios do Estado de Mato Grosso do Sul que já finalizou a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal. A atividade foi coordenada pelo Município por meio da Saúde, através do Núcleo de Saúde Bucal.

Segundo a coordenadora do Núcleo, a odontóloga Lilian Struchel, este levantamento teve como objetivo em levantar dados para identificação de doenças relacionadas à Saúde Bucal.

A equipe da Saúde visitou 23 residências entre os dias 12 de julho a 04 de agosto, onde com a presença de um dentista ou de auxiliares, realizaram coleta de dados através da aplicação do questionário e a avaliação da Saúde Bucal por meio de Exame Físico de Pessoas. Essa pesquisa nacional conta com a participação de 422 municípios, sendo 395 do interior e 26 capitais junto com o Distrito Federal.