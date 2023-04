Brasileirão: Botafogo vence Bahia em Salvador e está há dez jogos sem perder

No encerramento da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu o Bahia por 2 a 1 na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Alvinegro se junta ao rival Fluminense como únicos times com 100% de aproveitamento no Brasileirão 2023 e está na segunda posição.

Por outro lado, o Bahia segue no grupo dos que não pontuaram, junto com América-MG e o lanterna Coritiba.

Apesar de um tanto preguiçosa, a partida teve belos gols. Júnior Santos abriu o placar no primeiro tempo em jogada individual de velocidade. Ainda na etapa iniciar, Jacaré recebeu pela direita, cortou o marcador e empatou.

No segundo tempo, Tchê Tchê, que tinha acabado de entrar pelo Botafogo, recebeu passe de Tiquinho Soares e bateu com curva, no canto do goleiro Marcos Felipe.

O Botafogo chega a dez partidas de invencibilidade na temporada, com cinco vitórias consecutivas.

Quem não faz…

É clichê, mas o primeiro tempo na Fonte Nova traduziu o ditado “quem não faz, leva”. O Bahia, no ritmo da torcida, começou em cima do Botafogo, criando algumas chances, mas parando na má pontaria ou em Lucas Perri.

Aos poucos os visitantes equilibraram e, aos 28 minutos, Júnior Santos abriu o placar depois de tabelar com Tiquinho Soares. O gol desestabilizou o Bahia, apesar de os torcedores aumentarem o som na arquibancada.

O Botafogo criou chances, principalmente contra-atacando, e aí foi a vez do ditado clichê se virar contra os cariocas. Jacaré aproveitou cruzamento de Chávez (Rafael e Cuesta se atrapalharam) para dominar, fintar e empatar o confronto.

O GOL POR TRÁS DO GOL! #BBMP pic.twitter.com/cWSV0vt19R — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) April 24, 2023

O segundo tempo caiu tecnicamente e parecia que as alterações dos portugueses Renato Paiva e Luís Castro não adiantariam nada. Mas adiantou, pelo menos no caso dos cariocas.

Tchê Tchê entrou aos 15 minutos e 17 minutos depois fez a jogada com Tiquinho Soares para dar um chutaço e garantir a vitória.

O Botafogo volta a campo pela Série A no domingo, em clássico contra o Flamengo, no Maracanã. Já o Bahia viaja para enfrentar o Vasco, na próxima segunda-feira.