Brasileirão: Palmeiras goleia Grêmio no Allianz Parque e vai dormir na liderança

O Palmeiras vai dormir na liderança provisória do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (10). No Allianz Parque, o Alviverde goleou o Grêmio por 4 a 1 e chegou aos 13 pontos na tabela após cinco rodadas.

A noite contou com mais uma atuação de gala do meia Raphael Veiga, que marcou dois gols e deu assistência para o zagueiro Luan fazer o seu. O lateral Mayke completou o placar, enquanto Bitello fez um belo gol para o Grêmio.

O Tricolor gaúcho chegou a empatar o jogo no primeiro tempo, que terminou em 1 a 1. Mas o Palmeiras voltou avassalador para a segunda etapa e marcou três gols.

O time de Abel Ferreira vai a 13 pontos, um a mais que o atual vice-líder Botafogo. O time carioca, porém, ainda joga nesta quinta-feira, quando recebe o Corinthians no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Como foi o jogo

O Palmeiras encarou um Grêmio fechado, com linhas bem recuadas no 5-3-2 que Renato Gaúcho propôs. Como costuma fazer em casa, o Verdão de Abel Ferreira não se acanhou. A pressão inicial não demorou para resultar na primeira chance real de gol.

Aos quatro minutos, Dudu desceu pela esquerda em boa jogada, encontrou Mayke na direita, que cruzou. Na sobra, Piquerez finalizou para defesa de Gabriel Grando.

Dois minutos depois, Dudu recebeu bola centralizado e buscou Artur, na direita. O canhoto finalizou com muito perigo, perto do ângulo. Ela raspou na trave e foi para fora.

Dudu, solto em campo, mais uma vez. O atacante limpou na esquerda e achou Mayke, entrando pela direita. O lateral recebeu e finalizou com muita força e perigo, aos 11 minutos do primeiro. Quase.

Aos 15, mais duas vezes o camisa 7 do Verdão. Com liberdade para transitar na marcação confusa entre Thomas e Bruno Uvini, dois chutes com muito perigo para Gabriel Grando.

Agora com Veiga

Todas jogadas de perigo do Palmeiras haviam acontecido pela esquerda, com Dudu. Aos 22, o camisa 7 até participou da origem, mas não foi dele o tento que abriu o placar. Mayke recebeu aberto na direita, com liberdade e mais livre ainda estava Raphael Veiga para cabecear para o fundo das redes. 1 a 0 Verdão e o jogo todo para os donos da casa.

Aos 35, mais uma vez Dudu. O camisa 7 recebeu na transição de defesa pro ataque com campo para correr, pedalou duas vezes e levou para a esquerda. Na hora de ganhar nota 10, finalizou fraco para defesa de Gabriel Grando

Dudu, pela esquerda, foi lançado por Gabriel Menino, balançou na frente da defesa e finalizou com força, para desvio leve de Gabriel e bola para escanteio. O atacante infernizou a vida do Grêmio nesse primeiro tempo.

O Grêmio ainda não havia tido chances reais de gol no Allianz Parque. Aos 45, Bitello recebeu de Vina no meio, com espaço, e buscou o ângulo de Weverton. Na primeira finalização que encontrou o gol, o Tricolor Gaúcho empatou. Belíssimo gol. 1 a 1.

Palmeiras volta avassalador

O Palmeiras voltou para a segunda etapa como começou a primeira. Pressionando. Aos 3 minutos, em jogada com Artur pela direita, o atacante cruzou forte e Rony desviou para bela defesa de Gabriel Grando.

Mais uma vez a pressão palestrina surgiu efeito e aos 9 minutos o Palmeiras já comemorava um pênalti. Bruno Uvini dividiu bola com Luan no alto e tocou a bola com a mão. Na cobrança, Raphael Veiga no maior estilo dele. Cobrança no alto esquerdo, bola no fundo da rede e Verdão na frente. 2 a 1.

Na sequência, Dudu seguiu tentando o gol dele. Na quinta finalização do atacante no jogo, o camisa 7 buscou o ângulo com força, a torcida chegou a gritar gol, mas ela passou com muito perigo.

A presença do Palmeiras no ataque seguiu. Com Dudu, pela esquerda, sempre. O atleta achou Mayke pela direita, o lateral buscou Rony, que fez o pivô e finalizou para desvio de Kannemann. A bola sobrou limpa para Mayke mesmo fazer o 3 a 1.

De novo! O jogo se caminhava para goleada quando Raphael Veiga dominou pela esquerda, viu os zagueiros na área ainda pelo escanteio anterior e achou Luan, que finalizou na pequena área e teve o nome gritado pela torcida. 4 a 1.

Próximos compromissos

O Palmeiras voltará a entrar em campo às 18h30 deste sábado (13/5), pelo Brasileirão. O time recebe o Bragantino, no Allianz, pela 6ª rodada do campeonato.

Na semana seguinte, o terceiro confronto seguido em casa, mas desta vez pela Copa do Brasil. O Palmeiras encara o Fortaleza, pela ida das oitavas de final. A partida está marcada para quarta-feira (17/5), às 19h.

Palmeiras 4 x 1 Grêmio

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan, Piquerez; Zé Rafael (Fabinho, 32 min 2ºT) Gabriel Menino, Raphael Veiga (Endrick, 32min 2ºT); Dudu (Bruno Tabata, 35min 2ºT), Artur (Breno Lopes, 35min 2ºT) e Rony (Richard Ríos, 32min 2ºT). Técnico: Abel Ferreira

Grêmio: Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves, Kannemann (André Henrique, 30min 2ºT); Thomas Luciano (Gustavo Martins, 43min 2ºT), Villasanti, Carballo (Galdino, 8min 2ºT), Bitello, Reinaldo; Cristaldo (Zinho, 30min 2ºT) e Vina (Nathan, 30min 2ºT). Técnico: Renato Gaúcho.

Gols: Raphael Veiga (27min 1ºT); Raphael Veiga (11min 2ºT); Mayke (23min 2ºT); Luan (28min 2ºT), do Palmeiras; Bitello (45min 1ºT), do Grêmio.

Cartões amarelos: Zé Rafael (27min 1ºT); Piquerez (38min 2ºT), do Palmeiras. Villasanti (28min 1ºT); Gabriel Grando (4min 2ºtT); Bruno Uvini (9min 2ºT); Kannemann (15min 2ºT); do Grêmio.

Motivo: 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023.

Data e horário: 10 de maio de 2023 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Allianz Parque, São Paulo-SP

Árbitro: Braulio da Silva Machado – SC

Auxiliares: Bruno Raphael Pires-GO e Alex do Santos-SC

Árbitro de vídeo: Wagner Reway-PB