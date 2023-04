Brasileirão: Santos e Atlético-MG não saem do zero na Vila Belmiro

Santos e Atlético-MG não protagonizaram um jogo de grandes emoções na Vila Belmiro, neste domingo (23). Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2023, os times não movimentaram o placar e saíram com um ponto cada.

Com isso, Peixe e Galo seguem sem vencer nesta edição do Brasileirão — ambos estrearam com derrotas para Grêmio e Vasco, respectivamente.

Mesmo atuando fora de casa, o Galo teve mais volume de jogo em relação ao adversário, mas pecou nas últimas decisões antes de finalizar. Outra vez, Hulk foi o grande destaque individual do Alvinegro. Por outro lado, as companhias no ataque não conseguiram acompanhar o rendimento do camisa 7.

O empate fora de casa dá ao Atlético o primeiro ponto nesta edição do Brasileirão, depois da derrota para o Vasco na primeira rodada da competição nacional. Na mesma situação, o Santos também tem apenas um ponto somado.

Blitz do Santos

Jogando em casa e pressionado pelos torcedores na Vila Belmiro, o Santos dominou as primeiras ações da partida. Nos minutos iniciais, o Peixe conseguiu passar mais tempo com a bola e oferecer perigo em dois lances consecutivos.

Primeiro, Everson teve que se esticar até o ângulo para defender finalização de Lucas Lima. Na sequência, Ângelo bateu cruzado e também ameaçou a meta atleticana.

Depois de sofrer nos minutos iniciais, o time comandado por Eduardo Coudet passou a controlar o jogo. Ficando mais tempo com a bola nos pés e cedendo pouco espaço para os adversários, o Atlético foi dono do restante do primeiro tempo.

Frequentemente dominando a bola na entrada da área do Santos, o Galo criou ótimas chances para abrir o placar, mas desperdiçou todas. Aos 34 minutos, o Alvinegro finalizou três vezes de dentro da área em sequência. Em uma delas, Zaracho acertou o travessão. Apesar da superioridade dos visitantes, os times foram para o vestiário empatando em 0 a 0.

Atlético repete erros

O cenário para o segundo tempo não se alterou muito. Os visitantes seguiram com maior volume ofensivo e obrigaram o goleiro João Paulo a fazer grande defesa em finalização de Otávio. Mesmo com maior posse de bola, a dificuldade do Atlético foi acertar os últimos passes para conseguir finalizar.

Nos últimos minutos, Paulinho e Vargas desperdiçaram boas chances para dar a vitória ao Galo.

Próximos jogos

Agora, o foco do Atlético passa a ser a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (26), às 19h30, o time comandado por Eduardo Coudet enfrenta o Brasil de Pelotas fora de casa pela competição mata-mata.

Pela vitória por 2 a 1 conquistada em Belo Horizonte, o Galo se classifica para as oitavas de final com um empate em Pelotas. Em caso de uma derrota pela diferença mínima, a vaga será decidida na disputa de pênaltis.

O Santos também vira a chave para a Copa do Brasil, mas tem vantagem bem mais confortável em relação ao Galo. Depois de vencer o Botafogo-SP fora de casa por 2 a 0, o Peixe pode perder por até um gol de diferença na Vila Belmiro. A partida está marcada para quarta-feira (26), às 19h.