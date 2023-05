Brasileiros são presos suspeitos de assassinato de policial francês

A Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Militar do Amapá, deflagrou no domingo (21) em Oiapoque/AP, a Operação Fraternité. Na ação cumpriu-se mandados de prisão temporária, bem como busca e apreensão, em face de dois brasileiros suspeitos de terem participado do assassinato do policial francês Arnaud Blanc no final de março.

De acordo com as investigações, Blanc foi baleado quando participava de uma operação contra o garimpo ilegal na Guiana Francesa, atividade praticada, em sua maioria, por brasileiros.

Os fatos foram noticiados pela INTERPOL, através do instrumento nomeado de Difusão Vermelha (Red Notice), onde procurados são registrados para que as autoridades de cada país viabilizem a captura de fugitivos internacionais.

Os investigados aguardam audiência de custódia e, após, o início das tratativas diplomáticas entre o Brasil e a França, com o objetivo de dar seguimento às investigações.

Os homens poderão responder por homicídio qualificado e associação criminosa. Caso condenados, poderão cumprir pena de até 33 anos de prisão.