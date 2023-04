Brasileiros se destacam nos “times da semana” da Libertadores e da Sul-Americana

A Conmebol divulgou, nesta sexta-feira (21), a escalação do considerado “time da semana” na Copa Libertadores da América e na Copa Sul-Americana. Entre terça (18) e essa quinta-feira (20), foram disputadas as partidas da segunda rodada da fase de grupos.

Grande personagem no duelo de brasileiros que terminou em derrota do Atlético-MG, o goleiro Bento (Athletico) integra a lista. Os outros jogadores que atuam por clubes brasileiros são os zagueiros Nino (Fluminense), Gustavo Gómez (Palmeiras) e o atacante Pedro (Flamengo).

Bento chamou atenção por boas defesas na vitória do Furacão por 2 a 1, em jogo disputado na última terça (18). O goleiro ganhou destaque no perfil da competição no Twitter ao final da partida entre os brasileiros pela defesa no chute de Hyoran, já nos minutos finais.

⚽ Assim ficou escalado o time da semana na segunda rodada da Fase de Grupos da CONMEBOL #Libertadores! 🎮 @EAFIFABR #EAPORTSFC pic.twitter.com/qeldjoUcz5 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 21, 2023

Todos os outros “brasileiros” na lista marcaram gols. Nino anotou o gol da vitória do Fluminense na partida contra o The Strongest, Gustavo Gómez fez o primeiro tento na vitória de virada do Palmeiras diante do Cerro Porteño, e Pedro marcou os dois no triunfo diante do Ñublense.

A escalação conta com um velho conhecido do futebol brasileiro. Junior Sornoza, ex-Fluminense e Corinthians, também está na lista. Atualmente o equatoriano defende o Independiente Del Valle, time da sua terra natal.

Os jogos da terceira rodada da Copa Libertadores acontecem daqui duas semanas. As partidas serão disputadas nos dias 2, 3 e 4 de maio.

Sul-Americana

Dos sete times brasileiros que marcam presença na competição, quatro saíram vencedores (Red Bull Bragantino, São Paulo, Botafogo e Fortaleza); dois empataram (Santos e Goiás) e um perdeu (América-MG). Dos quatro vencedores, três tiveram jogadores incluídos no “time da semana”.

São eles: Michel Araújo, do São Paulo; Victor Sá, do Botafogo; e Eduardo Sasha, ex-Atlético e atualmente no Bragantino. Todos eles, inclusive, marcaram nas vitórias dos seus clubes.

Confira o time da semana da Copa Sul-Americana, escolhido pela Conmebol:

⚽ Escalado o time da semana na segunda rodada da Fase de Grupos da CONMEBOL #Sudamericana! 🎮 @EAFIFABR #EAPORTSFC pic.twitter.com/fChS34VQJT — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) April 21, 2023