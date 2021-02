Notícia agora do Planalto dá conta que o vereador Prof. Ríverton, foi chamado às pressas em Brasília, de onde estará retornando logo mais à noite, porque o projeto dele de priorizar os professores municipais à serem vacinados contra covid-19 foi aprovado no Ministério da Saúde.

O professor continua em Brasília devendo embarcar logo mais à noite para Campo Grande. É uma grande vitória, um grande acontecimento ímpar. As primeiras notícias do Ministério da Saúde é de que a proposta defendida pelo vereador foi aprovada. Amanhã, provavelmente estaremos entrevistando o vereador Prof. Riverton no programa Boca do Povo/FM-101.9.