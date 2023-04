Briga de casal acaba com homem esfaqueado

Um jovem de 28 anos foi esfaqueado por uma adolescente de 16 anos após uma discussão em Naviraí. A autora é apontada como ex-marido da vítima. Ele se encontrava em casa com seu irmão quando a garota chegou e começou a discussão. Ele saiu de dentro da residência e foi para frente de casa para deixaram os “pombinhos” se resolverem.

Após alguns minutos escutou gritos de socorro do irmão e em seguida a autora saiu correndo de dentro do local com a faca em mãos e suja de sangue, tomando rumo ignorado. Um amigo passava de carro e o socorreu com uma facada nas costas até o Hospital Municipal onde permanece internado.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.