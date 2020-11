CAMPO GRANDE/MS – Uma equipe da Polícia Militar que passava pelo Jardim Itamaracá flagrou a briga e abordou a dupla. Conforme o BO, o homem de 49 anos, foragido da Justiça, com dois mandados de prisão em aberto, teve parte de sua orelha arrancada com mordida, após invadir a casa de um inimigo.

O dono da casa, de 56 anos, contou à polícia que o autor, com quem teve um desentendimento no passado, invadiu a residência com um facão em mãos e disse que iria matá-lo. Disse ainda que entrou em luta com o invasor e conseguiu desarmá-lo, e na sequencia arrancou um pedaço da orelha esquerda do homem com uma mordida.

O que teve parte da orelha arrancada foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa. O outro envolvido, com lesões da briga, foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Universitário.