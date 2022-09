Briga de casal termina com uma mulher detida e outra ferida no Pioneiros em Campo Grande. Ela foi atingida por mordidas no rosto, seios e orelhas sendo socorrida e encaminhada a atendimento médico. De acordo com a Delegada da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher Patrícia Peixoto, a vítima foi até a delegacia e denunciou o caso. A suspeita foi presa em flagrante. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.