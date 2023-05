Briga de ponta: Flamengo, Atlético, Fluminense e Palmeiras jogam neste sábado

Sábado (12) é dia de briga pela ponta do Campeonato Brasileiro. Quatro jogos abrem a 6º rodada. O Palmeiras pode ser líder, Fluminense chegar a vice.

Já o Atlético-MG e o Flamengo podem dar sinais de recuperação e chegar ao G-6. Partidas também terão Bahia, Red Bull Bragantino, Internacioal e Cuiabá em campo.

Bahia x Flamengo

Com 6 pontos, o Flamengo pode chegar a 9 e entrar no G-6. Isso, claro, se vencer o Bahia na Arena Fonte Nova, às 16h. Porém, o Tricolor de Aço não promete vida fácil.

Com a mesma pontuação que o rubro-negro, e uma posição atrás por conta do saldo de gols, o Bahia também pode chegar no G-6. É uma briga direta e promessa de grande jogo.

Fluminense x Cuiabá

O Fluminense tem sido elogiado pelo belo futebol. Atual terceiro colocado, o Tricolor das Laranjeiras venceu 3 dos 5 jogos que disputou no Brasileiro. Para chegar na vice-liderança, tem um caminho difícil. Além de vencer o Cuiabá, no Maracanã, às 18h30, precisa ter 6 gols de diferença do vice, o Palmeiras.

O Cuiabá abre a zona de rebaixamento, pois está na 17º posição. Após derrota para o Galo, o técnico Ivo Vieira foi demitido. Uma recuperação com vitória pode ajudar a esfriar o clima no Dourado e deixá-lo numa posição mais confortável no meio da tabela.

Palmeiras x Red Bull Bragantino

Se ganhar na Allianz Arena, às 18h30, o Verdão pode dormir na liderança do Brasileiro. O Palmeiras tem 13 pontos e, assim, chegaria a 16. Depende somente de si e, claro, conta com um tropeço do Botafogo contra o Goiás somado à vitória contra o time de Bragança Paulista.

O Red Bull Bragantino é o 15º colocado. O time supera o Corinthians, por exemplo, mas tem uma campanha irregular no Brasileiro com 3 empates. Ganhar é fundamental e pode deixar o time no G-6.

Atlético-MG x Internacional

No Mineirão, às 21h, o Atlético-MG conta com Hulk e companhia para aproveitar a má fase do adversário colorado. Oitavo na tabela, o Galo pode dormir em terceiro, a depender do saldo de gols. O time conta com o fator casa para avançar na competição.

Por sua vez, depois das declarações do VP do Inter sobre fúria e “clima horrível” no clube causado pela derrota contra o Athletico-PR, no Beira-Rio, o time de Mano Menezes vai para o tudo ou nada. O time tem duas vitórias e duas derrotas. Se ganhar, pode avançar em pontos, entrar no G-4 e disputar terreno com Fluminense, Furacão e Cruzeiro.