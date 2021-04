CASSILÂNDIA-MS (Correspondente) – A Polícia Militar no início da noite do último domingo (11) prendeu um autor de homicídio na forma tentada e cumpriram um mandado de prisão durante o atendimento da ocorrência. Confira como foi a ação policial!

OCORRÊNCIA

Por volta das 18 horas, os policiais foram solicitados para comparecer em um bar localizado na rua Antônio Paulino, pois de acordo com a denúncia estaria ocorrendo uma briga. Os policiais chegaram ao bar e encontraram a vítima ensanguentada com um corte no supercílio e outro corte no pescoço.

De acordo com as testemunhas os envolvidos iniciaram uma briga durante um jogo de sinuca. E durante a confusão, o homem de 41 anos desferiu uma garrafada na cabeça do indivíduo de 23 anos o que causou lhe um corte. O jovem acabou se utilizando de um taco de sinuca para atingir o homem de 41 anos que caiu ao solo e em seguida buscou uma faca em sua casa e desferiu um golpe no pescoço da vítima que foi rapidamente socorrida para o pronto socorro.

PRISÃO

Os policiais conseguiram prender o autor um jovem de 23 anos, o qual se encontra homiziado em sua residência.

FPRAGIDO DA JUSTIÇA

Durante a ocorrência, os policiais reconheceram um homem, de 35 anos, que se encontrava nas proximidades do bar, e que se tratava de foragido da justiça, sendo ele preso e também colocada à disposição da justiça.