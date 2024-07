Briga em boate na Avenida Júlio de Castilho termina na Delegacia de Polícia

Mulheres brigam numa boate na Avenida Júlio de Castilho, em Campo Grande. Três mulheres que se esbofetearam inclusive uma delas foi necessário uso de algemas terminou numa Delegacia de Polícia. A desavença teria sido motivado por causa de uma discussão com a namorada. ,

As três, no entanto, entraram em vias de fato dentro da casa noturna. Do lado de fora, as mulheres voltaram a discutir e uma delas foi atingida por um soco na testa. A terceira mulher tentou impedir a briga, e teve o vestido rasgado.

As três foram levadas à DEPAC-CEPOL.