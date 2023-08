Briga em fazenda termina em morte

Lucas Nascimento Fernandes dos Santos (24) foi morto por um homem de 35 anos a golpes de facão em Corumbá. O autor foi a Fazenda pra tirar satisfação com Lucas sobre o envolvimento do seu irmão numa contenta. No “calor” da discussão Lucas partiu para cima do autor com uma faca e desferiu dois golpes no tórax. Ele morreu no local. Após o crime ele esperou sentado a polícia sendo encaminhado a Delegacia de Polícia. O caso registrado como homicídio simples.