Briga entre enteado e padrasto termina em morte

Discussão entre José Ricardo Ferreira, de 48 anos, e o enteado, identificado apenas como Juninho, de 23 anos resultou em morte do padrasto no Jardim Monumento em Campo Grande.

Nas imagens vemos o rapaz na varanda discutindo com o padrasto.

“Eu também vou te avisar se fizer uma coisa dessa aí, não vai ficar barato não”, diz Juninho. Alterando o tom de voz, o padrasto pergunta se está sendo ameaçado e o enteado responde: “Se você encostar um dedo na minha mãe mais uma vez, você vai “brocar” , ameaça mais uma vez”.

Neste momento José se levanta da cadeira e “peita” o enteado. A mãe levanta do sofá pedindo para que os dois parem com a briga. O rapaz sai dizendo que irá retornar. “Vai voltar aqui? Vai voltar aqui? Então volta, volta aqui então”, diz o padrasto enquanto o jovem sai da casa.

Momentos depois Juninho retornou momentos armado com um revólver calibre .38 e atirou três vezes contra o padrasto. A mãe da vítima tentou evitar a tragédia, mas não conseguiu e ainda teve o braço deslocado diante da ação. A Polícia Militar localizou a arma do crime no quintal da casa do tio. A Perícia encaminhou o corpo ao IMOL. O caso segue em investigação.