Briga entre irmãos indígenas na Aldeia Jaguapiru na tarde da última quarta-feira (22) terminou com um deles baleado na perna. A briga entre os irmãos só acabou depois que o pai deles chegou. De acordo com o boletim de ocorrência, o autor, de 33 anos, estaria brigando com a irmã, uma jovem de 25. O irmão mais novo, de 21 anos ao tentar defender a jovem e entrou em vias de fato com o autor. A vítima foi encaminhada para atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento). E depois encaminhado pelos socorristas para o Hospital da Vida. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, como lesão corporal, vias de fato e posse irregular de arma de fogo. Não foi divulgado se o autor foi preso.