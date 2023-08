Briga entre detentos devido a um furto de bike acaba em esfaqueamento no Pavilhão 2 cela 1 na Casa do Albergado em Campo Grande. O Agente Penitenciário encaminhava o detento para realizar a faxina, quando o detento danificou grades e partiu pra cima do interno; o esfaqueando. A vítima foi encaminhado ao UPA do Vila Almeida. O autor encaminhado a Delegacia de Polícia.