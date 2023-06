Briga por droga termina em facãozada

Homem (31) fica gravemente ferido após sofrer golpes de facão em Jardim. A briga aconteceu após o mesmo dar R$ 10 para o autor para que ele comprasse pasta base de cocaína. Com a demora do autor voltar, a ele foi atrás e passou a cobrá-lo. E após uma discussão foi alvejado com golpes de facão no braço, sendo socorrido ao Hospital e transferido em vaga zero a Santa Casa da Capital. O autor não foi localizado e o caso registrado como lesão corporal dolosa.