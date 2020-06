Um desentendimento por não uso de máscara em um supermercado no bairro Petrópolis, em Vacaria, interior do Rio Grande do Sul acabou em morte. De acordo com testemunhas Aldori Somavilla Cardoso (36) tentou ingressar no supermercado sem usar máscara de proteção, desrespeitando assim as normas da OMS em meio a pandemia do COVID-19.

Barrado na entrada pelo gerente Jonas Macedo da Silva (32) se recusou a colocar o acessório e puxou uma faca atingindo o gerente com dois golpes no abdômen. Jonas reagiu e efetuou dois disparos de revólver calibre .38 contra o agressor que caiu na entrada do comércio. Ele chegou a ser socorrido com dois tiros na altura do abdômen mais, mas resistiu. O gerente encontra-se internado no Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Câmeras de segurança registraram toda ação. A Polícia investiga o caso.