Briga termina dois homens esfaqueado um no tórax e o outro nas costas na Rua Evelina Selingardi no Parque do Lageado em Campo Grande.

Quatro pessoas foram detidas e nenhum dos abordados soube dizer os motivos da confusão sendo liberados posteriormente. As vítimas foram encaminhadas pelo SAMU um em estado grave a Santa Casa. O caso segue em investigação.