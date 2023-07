Brincadeiras e muita diversão marcam projeto Férias na Biblioteca do Horto

Férias são sinônimo de diversão e, neste sentido, a criançada que participou de mais uma edição do projeto “Férias na Biblioteca do Horto”, confirmou isso na prática. O projeto é realizado duas vezes ao ano, nas férias de julho e de dezembro, pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur). As atividades acontecem na Biblioteca Anna Luiza Prado Bastos, no Horto Florestal.

Durante toda a tarde desta sexta-feira (28), as crianças participaram de diversas atividades. Teve passeio pelo parque, oficina de confecção de pipas de mão japonesa, conhecidas como koinoboris, com recicláveis, caça ao tesouro, morceguinho-morcegão e brincadeira no parquinho.

“Previamente nossa equipe seleciona brincadeiras com teor pedagógico, que possam divertir e ensinar, em um lugar repleto de natureza. Nós adoramos ver o resultado, o Horto cheio de crianças brincando”, afirmou Marley Ortega, organizadora do projeto.

“Eu amei tudo, foi muito legal. O que eu mais gostei foi da caça ao tesouro, porque a gente viveu praticamente uma aventura e ainda ganhamos chocolate”, disse Maria Vitória, de 7 anos.

Marcos Paulo, de 11 anos, aproveitou muito a diversão e conta que aprendeu várias coisas. “É a segunda vez que eu participo e eu adorei o passeio pelo Horto. Hoje aprendi sobre o pau-brasil e o urucum”.

Para os pais, o momento trouxe à tona boas lembranças. “Achei ótima a iniciativa da Prefeitura, de proporcionar um projeto gratuito, cheio de atividades educativas e que trouxe muito alegria para as crianças. Além disso, é muito bacana ver minha filha aqui no Horto, que foi um local que frequentei muito com meus pais durante a minha infância. Bate uma nostalgia gostosa e espero que ela guarde boas memórias deste dia”, afirmou Iasmin Pastora.