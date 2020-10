Do destaque em meio artístico às visões empreendedoras na ramo da arquitetura, Bruna Lopes, de 32 anos é a mulher que tem a palavra determinação como a primeira em seu dicionário pessoal. A mãe, artista, designer de interiores, empresária e agora pré-candidata a vereadora na Capital pelo PTB, ela fala como se descobriu na política e conta um pouco da trajetória até se filiar ao partido, que lhe deu a chance de trazer a voz feminina para ser um dos nomes dispostos a disputar uma cadeira na Câmara Municipal nestas eleições. “Houve muitas mudanças, e continuo com meu nome a disposição de pré-candidata e ouvindo as pessoas sobre o que elas esperam para o próximo ano”, garante.

Nascida em Corumbá, Bruna relembra como desde infância gostava do público e foi em busca da sua história, que vai desde apresentadora mirim no programa do Raul Gil, cantora e agora empresária no ramo do design de interiores. “Desde pequena sempre quis ampliar meu papel no mundo em que vivo. E além de tudo, coloco amor naquilo que faço, seja cantar profissionalmente como já fiz, seja no ramo da arquitetura ou com a minha família. Acredito que é isso que precisamos propor mais adianta quando a pré-candidatura se consolidar”, conta ela sobre a decisão.

O interesse na política sempre existiu, mas no ano passado descobriu que esse seria seu próximo desafio para 2020. “Minha história é muito doida, digo que sempre fui uma pessoa persistente, mas hoje enxergo isso como determinação, porque eu sempre fui atrás do que queria e fiz por merecer chegar aonde cheguei. Sou mãe, hoje em dia vivo em condições boas, mas já passei por muito perrengue e como mulher vi na política uma maneira de trazer a voz dos menos favorecidos para o poder público”, disse a empresária!