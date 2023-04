Bruno Henrique celebra volta aos gramados e reencontro com Sampaoli

Foram quase dez meses longe dos gramados, mas o atacante do Flamengo Bruno Henrique retornou aos gramados neste domingo (16/04), na vitória da equipe diante do Coritiba, por 3 a 0. E após a partida o camisa 27 celebrou o momento de superação, mais uma vez em sua carreira.

“Estava ansioso para voltar. Teve cautela. O retorno hoje não foi programado, eu já tinha ido para dois jogos, mas conversamos para voltar no melhor momento. Eu fico feliz por estar de volta, reestreando com vitória porque isso é o mais importante”, comentou o atacante.

“Quando eu tive a lesão no olho diziam que eu não ia conseguir voltar a jogar novamente. Eu me sinto iluminado. Eu surgi lá de baixo e, nas horas que todo mundo achou que eu não ia voltar, eu voltei. Espero que diante dessa lesão eu possa retornar a ser o Bruno Henrique. Ser fortes e trilhar o caminho que deu muita alegria para o torcedor”, completou.

Além de poder estar novamente em campo, Bruno terá um reencontro especial: com o treinador Jorge Sampaoli. Isso porque, no início de 2019, quando o treinador chegou ao Santos, Bruno Henrique fazia parte do elenco, mas acabou sendo negociado com o Flamengo.

Na ocasião, o fato irritou o argentino que reclamou com a diretoria por liberar o atleta que estava em seus planos.

“Ele perguntou como eu estava; Também disse que está feliz. Eu comentei que estou contente por estar de volta depois do longo processo. O Sampaoli tinha sonho de estar aqui, brincou comigo quando eu saí do Santos e falei que estamos juntos novamente. Ele vai trazer muita experiência para a gente, vamos a cada dia nos treinos, jogos e vamos ser melhores. Vai Agregar muito pra gente”, contou Bruno Henrique.

Além de BH, Sampaoli vai reencontrar Marinho, jogador que comandou no Santos também em 2019, e Gerson, com quem esteve no ano passado no Marseille-FRA. Gabigol também era do time do Peixe em 2018, mas saiu ao final da temporada seguindo para o Flamengo e não teve contato com o argentino.