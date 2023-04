Bryce Young é a primeira escolha do Draft da NFL em 2023

O Draft da NFL acontece entre os dias 27 a 29 de abril, sendo o primeiro evento oficial da temporada de 2023. A cerimônia é um evento que acontece todos os anos, pela liga de futebol americano, para selecionar os jogadores que tiveram destaque na universidade e que desejam ingressar no mundo profissional da NFL. Podemos comparar o evento como uma forma de “peneira”.

O Draft tem sete rodadas e cada equipe da liga tem a chance de escolher novos jogadores em cada rodada. A ordem de escolha é inversa a da classificação geral dos times no último ano. Explicando: a pior equipe faz a escolha em primeiro lugar em “cada round”, e o time que foi campeão escolhe por último. As franquias também podem trocar suas escolhas, por jogadores já formados de outros times.

Esta é a principal forma de ingressar na liga, e muitas escolhas do Draft se tornam estrelas do futebol americano. Justamente por isso, existe uma alta expectativa nos jogadores escolhidos nas primeiras rodadas.

Apesar esperança depositada pelas organizações e torcedores, as vezes, algumas estrelas da NFL são escolhidas mais para o final do evento. Tom Brady (QB), o ex-marido da Gisele Budchen, foi a 199ª escolha do Draft de 2000 da NFL, na sexta rodada, quase que não foi escolhido. Já Patrick Mahomes (QB), atual campeão, foi o 10° jogador a ser escolhido no ano de 2017. Normalmente, o melhor jogador disponível costuma sair na primeira escolha, como foi Trevor Lawrence (QB) em 2021.

Por ter sido a pior equipe em 2022, o Carolina Panthers escolheu primeiro no Draft de 2023. O time precisa de muitas peças de reposição, como na vaga de Quarterback, por isso acabou selecionando Bryce Young. O atleta, que jogava pela universidade de Alabama, tem 21 anos, com 1,78m de altura. Ele atuou por dois anos domo titular na faculdade que mais gera talentos para liga, durante este período ele teve 80 passes para touchdown e 12 interceptações.

Apesar dos Panthers escolherem o primeiro jogador, a imprensa esportiva dos EUA considerou que o Philadelphia Eagles e o Houston Texans tiveram as melhores escolhas no primeiro round deste ano.

Os Eagles, atuais vice-campeões, escolheram Jalen Carter (DT), na 9ª escolha, e também Nolan Smith (LB), na 31ª escolha. Já o Texans escolheu (QB), na 2ª escolha e o Will Anderson JR. (LB), na 3ª escolha. Os dois times negociaram trocas com outras equipes para conseguir escolher duas vezes no mesmo round.

Nesta sexta-feira, acontece a segunda e terceira rodada do Draft 2023. E apesar das expectativas e especulações, vale a máxima do futebol: “só o tempo dirá quem foi melhor”.