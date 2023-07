Buenos Aires recebe a Conferência ICABR 2023, coorganizada pelo governo da Argentina e o IICA, que reunirá especialistas em bioeconomia de todo o mundo

Alguns dos mais prestigiosos pesquisadores e cientistas da bioeconomia de todo o mundo se reunirão em Buenos Aires entre 4 e 7 de julho, na 27ª Conferência Anual do Consórcio Internacional de Pesquisa em Bioeconomia Aplicada (ICABR), encontro coorganizado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca (SAGyP) e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MinCyT) da Argentina, o ICABR e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA).

A conferência, que transformará a capital argentina no epicentro mundial da bioeconomia durante quatro dias, atrairá acadêmicos premiados e as principais referências técnicas e políticas em bioeconomia. Para a América Latina e o Caribe, a bioeconomia se apresenta como uma nova oportunidade de desenvolvimento a partir do aproveitamento e da industrialização eficiente, sustentável e inclusiva de seus recursos naturais e biodiversidade.

Manuel Otero, Diretor Geral do IICA, participará da abertura do encontro, que também terá como um dos principais oradores Eduardo Trigo, assessor do Programa de Inovação e Bioeconomia do organismo internacional especializado em desenvolvimento agropecuário e rural.

Nos últimos seis anos, esse programa do IICA tem apoiado os países em temas de conscientização, capacitação, fortalecimento de políticas e promoção de negócios em bioeconomia nas cadeias de valor do setor agrícola do continente. Como resultado desses trabalhos, realizados em conjunto com importantes parceiros e aliados, hoje a região avançou consideravelmente na promoção e aproveitamento da bioeconomia na agricultura e nos territórios rurais.

Assim, o IICA gerou espaços de colaboração com o ICABR, que é um dos consórcios acadêmicos mais importantes em bioeconomia mundial. Essa organização foi estabelecida em 1998 e tem como parceiros muitas das mais prestigiadas universidades do mundo, como a Tor Vergata, de Roma; a da California, Berkeley; a de Harvard, a Wageningen; a de Campinas; a do Estado de Iowa; e a de Washington.

Papel protagonista da América Latina e do Caribe

Na conferência serão analisados temas tão diversos como a bioeconomia no mundo, as cadeias de valor dos novos bioprodutos e biosserviços, o comércio internacional de produtos geneticamente editados, o papel dos biocombustíveis na descarbonização e as metodologias para a medição na bioeconomia.

Em três das sessões plenárias principais, a América Latina e o Caribe terão um papel protagonista, pois serão discutidas as políticas, os biocombustíveis e os bioempreendimentos em nossa região. O evento terminará no sábado, 8 de julho, com um tour de demonstração onde os visitantes poderão ver in loco as práticas da bioeconomia argentina.

“Considerando o potencial biológico, produtivo e comercial da América Latina e do Caribe, a nossa região deve ser protagonista nos principais espaços mundiais da bioeconomia. É aqui onde se constroem redes para compartilhar conhecimentos, tecnologias e inovações da bioeconomia, e também onde se acordam projetos e investimentos para a sua promoção e financiamento. Por isso, no IICA, temos apostado em melhorar a participação e aumentar a liderança dos países da região”, explicou Hugo Chavarría, Gerente do Programa de Inovação e Bioeconomia do IICA.

Além de trabalhar com o Comitê Executivo do ICABR no conteúdo da conferência, o IICA organizará um seminário fechado sobre Bioeconomia na América Latina e no Caribe.

Participarão tomadores de decisão em bioeconomia do México, Costa Rica, Equador, Colômbia, Argentina, Guatemala, Brasil, Uruguai e Paraguai; e representantes de organismos internacionais, regionais e nacionais. Será um espaço para discutir os desafios e as oportunidades dos países da região em termos de políticas, estratégias e serviços de apoio para a bioeconomia e para identificar sinergias e oportunidades de trabalho conjunto.