O Butantan inicia semana de entregas de CoronaVac com mais 1,5 milhão de doses enviadas ao Governo Federal. Com essa remessa, já são 60,149 milhões de doses do imunizante entregues ao Governo Federal desde meados de janeiro. Acompanharam a saída dos caminhões do parque fabril do instituto o secretário de saúde do estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn, a coordenadora geral do Programa Estadual de Imunização, Regiane Cardoso de Paula, e o superintendente do Butantan, Reinaldo Noboru Sato.

Esta semana saíram remessas de CoronaVac na quarta (28) e na sexta (30). O Butantan com isso encerra o envio das 10 milhões de doses produzidas a partir dos 6 mil litros de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) que chegaram da China no final de junho. Os outros 12 mil de matéria-prima foram recebidos em 12/7. Isto permitiu a produção de 20 milhões de doses, que em breve começarão a ser encaminhadas ao Governo Federal.

Está previsto a chegada de 12 mil litros de IFA enviados pela Sinovac para as próximas semanas. A chegada de mais 12 mil litros de IFA enviados pela Sinovac está prevista para as próximas semanas. O Butantan desta forma deverá finalizar o contrato com o Ministério da Saúde para o fornecimento de 100 milhões de doses da CoronaVac antes do prazo estabelecido, que é o final de setembro.