O Governador de SP João Doria anunciou hoje (22) que o Instituto Butantan irá abrir um canal de doações com o objetivo de arrecadar até R$ 130 milhões. Com o objetivo de ampliar a fabricação de vacinas que produzirá a Coronavac potencial imunizante contra o coronavírus que está sendo desenvolvido em parceria com a empresa chinesa Sinovac Biotech.

Acordo este que prevê testagem em 9 mil voluntários no Brasil e fornecimento de doses até junho de 2021, caso a imunização se prove eficaz e segura. Clique aqui para acessar a apresentação do Instituto Butantan sobre a novidade. “Hoje, iniciamos um programa de solicitação de doações ao Instituto Butantan para que ele possa arrecadar R$ 130 milhões e rapidamente investir em equipamentos, tecnologia, para ampliar sua capacidade de produção, que hoje já é de 120 milhões de unidades da Coronavac.”

Segundo Doria, a ampliação da capacidade do Butantan permitirá a fabricação de 240 milhões de doses para podermos atender à totalidade dos brasileiros.